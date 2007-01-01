مصر تصدر 654 ألف طن بطاطس خلال 9 أشهر

صادرات الخس تسجل 16.2 مليون دولار

كشف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تصدير 654.715 ألف طن بطاطس طازجة خلال الفترة من " سبتمبر 2019- مايو 2020" بقيمة 209.156 مليون دولار، لتستحوذ على 18% من الكميات المصدرة، بحسب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وبحسب التقرير، استحوذت صادرات الموالح على 42% من الكميات المصدرة من المحاصيل الزراعية خلال الـ 9 أشهر الماضية من الموسم التصديري 2020/2019 بنحو 1.493 مليون طن وبقيمة 695.538 مليون دولار مستحوذه على 38% من اجمالي قيمة صادرات القطاع.

و استحوذت صادرات البصل الطازج على 14% من إجمالي الكميات المصدرة بنحو 483.654 ألف طن بقيمة 140.226 مليون دولار مستحوذة على 8% من إجمالي قيمة صادرات الحاصلات الزراعية.

وبلغت صادرات الثوم الطازج نحو 37.613 ألف طن بقيمة 38.444 مليون دولار، و الرمان الطازج نحو 141.732 ألف طن بقيمة 61.35 مليون دولار، والطماطم الطازجة نحو 128.073 ألف طن بقيمة 32.149 مليون دولار، و البطاطا الحلوة نحو 63.33 ألف طن بقيمة 33.353 مليون دولار.

وسجلت قيمة صادرات الفراولة الطازجة نحو 83.695 مليون دولار لتصدير 37.613 ألف طن، والنباتات الطبية والعطرية نحو 59.728 مليون دولار لتصدير 35.971 ألف طن، والخس الطازج نحو 16.235 مليون دولار لتصدير 23.378 ألف طن.

وبلغت كمية صادرات مصر من الفول السوداني نحو 35.278 ألف طن بقيمة 55.131 مليون دولار، ومن المانجو الطازج نحو 26.753 ألف طن بقيمة 20.352 مليون دولار، ومن العنب الطازج نحو 39.532 ألف طن بقيمة 67.374 مليون دولار.

كما سجلت صادرات مصر من الفاصوليا الخضراء نحو 18.906 الف طن بقيمة 22.742 مليون دولار، والفاصوليا الجافة نحو 70.048 ألف طن بقيمة 63.846 مليون دولار، ومن أصناف أخرى نحو 251.571 ألف طن بقيمة 221.717 مليون دولار.