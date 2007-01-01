«أنغامي» يتيح لمتابعيه أغنيه «تيك توك» لمحمد رمضان في بث مباشر

تتيح منصة «أنغامي» الرقمية للموسيقى، لمتابعيها سماع أغنية «تيك توك» أحدث أغاني الفنان محمد رمضان، والتي يتعاون فيها مع مغني الراب الأمريكي سوبر ساكو، وذلك من خلال بث مباشر «راديو لايف» عبر «راديو أنغامي»، وهي خاصية جديدة تقدمها «أنغامي» لكل متابعيها.

«أنغامي» هي منصة رقمية للموسيقى، متوفرة على كل أنظمة التشغيل، والأول من نوعه في الشرق الأوسط، وتعد المنصة الموسيقية الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أنها تحتوي على أكثر من 30 مليون أغنية متوفرة لأكثر من 80 مليون مستخدما.

يشار إلى أن محمد رمضان، انتهى مؤخرا من تصوير كليب «تيك توك»، التي تم تأجيلها بسبب جائحة «كورونا»، وكان من المقرر أن يتم تصويرها بين مصر وأمريكا، ولكن بسبب منع السفر، قام كل فنان بتصوير المقطع الخاص به في بلده، والأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع سوبر ساكو، ومن إخراج حسام الحسيني.

ويعد هذا التعاون الخامس الذي يجمع بين محمد رمضان والمخرج حسام الحسيني، حيث أخرج له الحسيني 4 كليبات، أشهرها «إنساى» مع المغنى المغربى سعد لمجرد.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، كان كليب «كورونا فيروس»، الذي طرحه منذ شهر، وحقق 21 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، والأغنية من كلمات البور العالي والبلدوزر، ووألحان البور العالي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومن إخراج محمد سامي، بينما كانت آخر أغاني المغني الأمريكي سوبر ساكو، أغنية «سينيوريتا» فادي كود، وقد طرحت قبل 11 شهر، وتعد أشهر أغاني سوبر ساكو أغنية «ميجانا»، التي طرحها في أغسطس من عام 2016.