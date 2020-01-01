علق عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، على مشهد تقبيل سيدة جزائرية لقدم زوجها على الهواء، قائلًا إن «المشهد جاء كصورة نادرة أو وردة تنبت في صحراء من الجفاء والندية»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «نقاش تاج»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، أن «اللقطة تعتبر نموذجًا مضيئًا للعديد من الفتيات الصغار والمقبلات على الزواج»، لافتًا إلى أن «المشهد سيكون رائدًا لبناء أسرة تقوم على المحبة والمودة والسكينة».

وأوضح أن «التعبير بين الزوج وزوجه يجب أن يكون فيه قدر كبير من التسامح الاجتماعي فضلًا عن التسامح الديني»، مشيرًا إلى أهمية تعبير الإنسان عن شعوره نحو أنسان آخر وخاصة نحو زوجه.

وتابع: «ليس بين الزوج والزوجة كرامة، حدود الكرامة بين الزوجين، وأي واحد يعبر عن حبه للآخر واحترامه وتقديره لا يكون انتقاصًا من كرامته على حساب الآخر وإنما تعبير عن المحبة».

وأثارت سيدة جزائرية تدعى فريال، في العقد الثالث من عمرها، موجه غضب عارمة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في مختلف بلدان الوطن العربي، بعد تقبيلها لقدم زوجها على الهواء مباشرة، بعد وصلة غزل بينهما استمرت لدقائق حتى زرف زوجها دموعه وهو ما قابلته بالجلوس على الأرضية وتقبيلها لقدم زوجها.