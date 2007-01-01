طوكيو تسجل أقل من 200 إصابة جديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي

سجلت العاصمة طوكيو 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليظل عدد الإصابات الجديدة أقل من 200 حالة لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء، أن عدد الإصابات الجديدة في العاصمة ازداد منذ أن رفعت اليابان حالة الطوارئ يوم 25 مايو الماضي، وسجلت طوكيو عن 4 أيام متتالية أكثر من 200 إصابة جديدة حتى يوم الأحد الماضي. وتمثل أحدث الإحصائيات للحالات الجديدة اليوم السابع على التوالي من الحالات المكونة من 3 أرقام.

ويعكس معدل الإصابات اليومي الذي أعلنته حكومة طوكيو أحدث الإحصائيات التي سجلتها السلطات الصحية والمؤسسات الطبية في العاصمة.

وقررت طوكيو رفع مستوى التحذير إلى أعلى مستوى في مقياسه المؤلف من 4 مستويات لقياس خطورة الوباء بعد أن وصل إجمالي عدد الضحايا في العاصمة إلى 8354، وهو ما يمثل حوالي ثلث الإجمالي البالغ حوالي 22 ألفا و500 حالة.

وشهدت العاصمة إصابات جماعية في مرافق الحياة الليلية مثل النوادي. وكانت هناك أيضا تقارير عن إصابات عن طريق العدوى في أماكن مثل المسارح ودور الحضانة ومرافق الرعاية الاجتماعية، مع تزايد المخاوف من أن العدوى قد تنتشر من طوكيو إلى مناطق أخرى.