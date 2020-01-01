تشيلي: تباطؤ جائحة كورونا والتحسن مستمر

لم تعد الإصابات بفيروس كورونا تشهد تزايدا سريعا في تشيلي، التي سجلت أمس الثلاثاء 1836 حالة جديدة، في أقل حصيلة يومية للإصابات خلال 63 يوما.

ونقلت إذاعة "راديو كوبيراتيفا" عن وزير الصحة التشيلي إنريكي باريس القول: "التحسن مستمر".

وأكدت تشيلي، وهي واحدة من دول أمريكا اللاتينية التي سجلت أعلى عدد من حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس، إجمالي 319 ألفا و493 إصابة، و7069 وفاة، حتى يوم الثلاثاء.

وتراجع إجمالي الإصابات يوم الثلاثاء إلى 1836 مقارنة بـ 2616 حالة يوم الاثنين.

وبدأت منطقتا أيسن ولوس ريوس بجنوب البلاد، في العودة إلى الحياة الطبيعية أمس الأول الاثنين، مع السماح لدور العرض السينمائي والمسارح والمقاهي بالعمل بنسبة 25% من طاقتها.

وقال باريس لصحيفة "لا تيرسيرا" إن نهاية الإغلاق في منطقة العاصمة سانتياجو "لم تعد تبدو بعيدة".

وقال أرتورو زونيجا، وكيل وزارة الصحة لشبكات المساعدة الاجتماعية، إن مناطق أريكا ووتاراباكا وأنتوفاجاستا شمالي البلاد لا تزال تعاني من مستويات عالية من الإصابات.

وأشار الوزير إلى أن تشيلي لديها معدل منخفض نسبيا من الوفيات جراء الإصابة بكورونا.