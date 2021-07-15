قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مبادرة حياة كريمة نفذت الكثير من التدخلات في مجال الثقافة لإعادة ثقافة القراءة والكتابة من جديد، مؤكدًا بدء أكثر من مبادرة بدأ تنفيذها من خلال وزارة الثقافة.

وأضاف في احتفالية مبادرة حياة كريمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، أن المبادرة نفّذت أيضًا تدخلات مهمة في قطاع التدخلات الاجتماعية، وبينها سكن كريم التي يتم تنفيذها في الكثير من القرى لإقامة المواطنين في منازل لائقة، مشيرًا إلى أن المبادرة ستعمل على تطوير هذه المنازل في كافة قرى الجمهورية.

وأوضح أن المرحلة الأولى لهذا القطاع تتضمن 120 ألف منزل سيتم تطويرها، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف أيضًا المحافظة على أراضيها الزراعية، وتابع: "بعض أهالينا كانو بيقولوا إنهم مضطرون للبناء على أراضيهم علشان مش لاقيين أماكن يبنوا عليها، فكان التصور الجديد والذي تم طرحه في أعمال التطوير إننا نبني أكثر من دور بدلًا ما يكون دور أرضي فقط، وبالتالي تتوفر وحدات سكنية أمام أهالينا".

وتشهد الاحتفالية عددًا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح «حياة كريمة» وبداياتها وما حققته حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية.

ومشروع تطوير قرى الريف المصري أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث، ويأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تطوير جميع جوانب تفاصيل الحياة في الريف، وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين.

ويهدف المشروع إلى تحديث مختلف جوانب الحياة لـ 4 آلاف و584 قرية في جميع المحافظات، تضم 58 % من إجمالي سكان مصر، وبتكلفة تقديرية حوالي 700 مليار جنيه، ويركز على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والصحي والتعليمي والاقتصادي والسكني وجميع القطاعات الخدمية لتلك القرى، وكذلك القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية وبناء الإنسان المصري بالمفهوم الشامل، بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المتخصصة بالدولة، على نحو يتكامل مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وكان الرئيس السيسي قد أطلق المبادرة في 2 يناير 2019، لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021؛ لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.