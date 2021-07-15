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تداولت صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، أسئلة امتحان الجغرافيا الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، الآن.

وبدأ الطلاب في التفاعل مع الإجابات مع التأكيد على ضرورة الحذر لاختلاف ترتيب الأسئلة من ورقة امتحانية لأخرى.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم مصدر الأسئلة للتأكد من صحتها.

كانت التعليم فد نفت كل ما يتردد عن تسريب امتحان الجغرافيا قبل بدء الامتحان.

وناشدت الوزارة الطلاب عدم التعامل مع صفحات الغش التي تدعي تسريب الامتحان فجرا لأنها تقوم بالنصب عليهم، ومؤكدة أن الامتحانات مؤمنة تماما.

ووصلت أوراق الأسئلة والإجابات الخاصة بمادة الجغرافيا صباح اليوم إلى اللجان تحت حراسة مشددة، ويتولى رئيس اللجنة استلام وفتح مظاريف الأسئلة.