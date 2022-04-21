محافظ الغربية يتفقد سير العمل في مواقف السنطة وزفتى وسمنود والمحلة

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، الجمعة، بجولة مفاجئة لتفقد عدد من مواقف النقل الجماعية داخل مدن وأحياء المحافظة، للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة، حيث تفقد موقف السنطة العمومي وتحدث مع المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة لركوب المواصلات والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، مطالباً إياهم بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق لذلك.



وتابع رحمي جولته حيث تفقد موقف أبو صير وموقف المحلة بمدينة سمنود، كما تفقد في مدينة زفتى، الموقف الداخلي الذي يخدم خطوط الوحدات المحلية لمركز زفتى وموقف المحلة وموقف القاهرة والأسكندرية، واختتمت الجولة بتفقد محطات الوقود في مدينة المحلة الكبرى وموقف المحلة المجمع،، حيث أطمئن على توافر الوقود بالمحطات والإعلان عن الأسعار الجديدة، مؤكداً على المواطنين بضرورة الإبلاغ عن عدم التزام السائقين بالتعريفة المقررة على الأرقام المعلنة بالصفحة الرسمية للمحافظة.



وشدد رحمي على مديري المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات كبيرة على مدخل كل موقف تشمل التعريفة الجديدة، كما شدد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.



يذكر أن محافظة الغربية قد أعلنت عبر الصفحة الرسمية لها عن تلقي شكاوى المواطنين بخصوص التعريفة الجديدة على( الواتس آب الخاص بمبادرة الغربية بتتغير بيكم " ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦"، غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩ ، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ ،إدارة المواقف ٠١٠٢٩٣٦٣١١٥).



رافق المحافظ خلال جولته، منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود، أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة، سعد نصر رئيس حي ثان المحلة.