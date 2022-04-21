روسيا وأوكرانيا: 23 قتيلا في قصف روسي على مدينة فينيتسيا البعيدة عن خط المواجهة في الحرب

قُتل 23 شخصا على الأقل، بينهم 3 أطفال، في أوكرانيا جراء قصف صاروخي روسي على مدينة فينيتسيا البعيدة عن الخط الأمامي للحرب بشرق البلد، بحسب مسؤولين.

وأفادت تقارير بإصابة أكثر من 100 شخص في الهجوم على المدينة التي تقع جنوب غرب العاصمة كييف.

وأفادت خدمة الطوارئ في أوكرانيا بأن الصواريخ أصابت المرآب التابع لمبنى المكاتب المؤلف من تسع طوابق في الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي. كما طال القصف مبان سكنية في وسط فينيتسيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 370 ألف نسمة.

ولم تعلّق وزارة الدفاع الروسية، التي تنفي استهداف مدنيين، على القصف الصاروخي.

وقال مكتب الرئاسة الأوكرانية إن الهجوم تم باستخدام صواريخ كروز من طراز "كاليبر"، أطلقت من غواصة في البحر الأسود.

وقال وزير الشؤون الداخلية الأوكراني إن عشرات الأشخاص اعتُقلوا في أعقاب الهجوم، مضيفًا أنهم يخضعون للاستجواب من قبل الشرطة وجهاز الأمن الأوكراني.