 المفوضية الأوروبية توافق على مساعدات حكومية للشركات الألمانية كثيفة الاستهلاك للطاقة - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية توافق على مساعدات حكومية للشركات الألمانية كثيفة الاستهلاك للطاقة

د ب أ
نشر في: الجمعة 15 يوليه 2022 - 3:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 يوليه 2022 - 3:19 ص

قررت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس السماح لألمانيا بدعم الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تضررت جراء الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية ضد روسيا بـ 5 مليارات يورو على هيئة حزمة مساعدات حكومية.

وذكرت الحكومة الألمانية أنها ستشرع في تنفيذ الخطة غدا الجمعة، بعد وقت قصير من منح المفوضية الأوروبية موافقتها على الخطة.

وتهدف ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الحيلولة دون إفلاس الشركات التي تستهلك كميات كبيرة للغاية من الطاقة في أعقاب ارتفاع الأسعار.

وقالت مارجريت فيستاجر، مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي في بيان: "تضررت الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة بشدة جراء الأزمة الجيوسياسية الراهنة والزيادة المترتبة عليها في أسعار الطاقة".

وأضافت فيستاجر: "سيمكن مخطط الخمسة مليارات يورو ألمانيا من التخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المدخلات على هذه الشركات ويدعم استمرار أنشطتهم في ظل هذا الظرف الصعب".

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