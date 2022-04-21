بايدن: سنساعد في المحاسبة بشفافية وبشكل كامل في وفاة شيرين أبو عاقلة

قال الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، إنه يدرك مدى صعوبة كل هذه التحديات التي يجب وسيتعين العمل من خلالها، وقبل كل شيء ينبغي إنهاء العنف الذي يدمر الكثير من العائلات.

وأضاف بايدن - خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الفلسطيني- أن الولايات المتحدة الأمريكية تكبدت خسائر خلال هذا العام، بما في ذلك مقتل شيرين أبو عاقلة حيث أنها مواطنة أمريكية وفلسطينية، مشيرا إلى أنها كانت تؤدي عملا حيويا للغاية في وسائل الإعلام المستقلة من أجل الديمقراطية .

وأشار بايدن إلى أن وفاة شيرين أبو عاقلة تعد خسارة فادحة، معربا عن أمله في أن يلهم إرثها المزيد من الأشخاص لمواصلة العمل الذي كانت تقوم به.

وتابع بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستساعد في المحاسبة بشفافية وبشكل كامل في وفاتها، كما ستواصل الدفاع عن حرية الإعلام في كل مكان في العالم.

وأوضح بايدن أنه التقى في السابق بالرئيس الفلسطيني "محمود عباس أبو مازن" في مدينة "رام الله"، أما اليوم في مدينة "بيت لحم" الفلسطينية التي تعد مكانا له أهمية كبيرة حيث أنه مكان ولادة يسوع المسيح، كما أنها المدينة التي تعيش في قلوب ملايين المسيحيين .

وقال بايدن "إنه يجب أن تكون القدس مدينة لجميع مواطنيها،حيث يوجد بها العديد من الأماكن التي تمثل أهمية للمسلمين والمسيحيين واليهود" ، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك حرية في ممارسة الشعائر بسلام وأمن وكرامة.