حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 4 متهمين في اتهامهم بقتل عامل بعد استدراجه عن طريق فتاة "إحدى المتهمين" 10 يونيو للنطق بالحكم.

جاء القرار برئاسة المستشار عمر الشريف، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي، ورياض أبو زيادة، وعبدالكريم فخري.

وكانت النيابة أحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة في القضية رقم 320 لسنة 2023 جنايات دار السلام والمقيدة 26 لسنة 2024 كلي, بعد أن أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل عمدًا بغير سبق إصرار والترصد في منطقة دار السلام.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين بقتل المجني عليه أشرف حسن عبد الله - عمدا مع سبق الإصرار المصمم على ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وأعدوا لذلك الغرض أدوات - آت وصفها - وانتهزوا وصوله إلى محل الواقعة عقب استدراجه من قبل المتهمة الثالثة لإقامة علاقة غير شرعية.

وأضافت التحقيقات: ما إن ظفروا به حتى أحكموا عليه قبضتهم واحتجزوه وكيلوه واوثقوا وثاقه بالأدوات المار بياتها وكان ذلك مصحوباً بتعذيبات بأن أحالوا عليه ضرباً بأيديهم، وباستخدام الأدوات المار بيانها استقرت بمختلف أنحاء جسده - حتى خارت قواه محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي ولفظ أنفاسه وفارق الحياة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.