الخارجية السورية: التفجير بكنيسة مار إلياس محاولة يائسة لضرب التعايش الوطني

أدانت الجمهورية العربية السورية، بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، مؤكدة أن الهجوم نُفّذ بواسطة انتحاري تابع لتنظيم "داعش"، بحسب التحقيقات الأولية، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى من المدنيين الأبرياء.

ووصفت وزارة الخارجية والمغتربين السورية هذا الهجوم بأنه عمل إجرامي يستهدف أبناء الطائفة المسيحية، ويمثل محاولة يائسة لضرب التعايش الوطني وزعزعة الاستقرار، ورداً من فلول الإرهاب على ما تحققه الدولة السورية من إنجازات متواصلة،بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء لا يُصنّف فقط كموجّه لطائفة بعينها، بل يُعد استهدافاً للهوية السورية الجامعة، محمّلة الجهات الداعمة لتنظيم داعش المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.

من جهة أخرى ، قالت وزارة الصحة السورية أن حصيلة التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار الياس ، ارتفعت إلى 20قتيلا و52 مصابا .

وذكرت وزارة الداخلية السورية ": أقدم انتحاري يتبع لتنظيم داعش الإرهابي على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة".

وتقع كنيسة مار الياس الى جانب عدد من الكنائس في حي دويلعة والذي يعتبر اغلب سكانه من اتباع الديانة المسيحية .

وهذا اول تفجير يطال دور للعبادة إسلامية ومسيحية منذ سقوط نظام بشار الاسد في 8 ديسمبر /كانون اول الماضي .

وقال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى في تصريح "ندين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في الدويلعة بدمشق ،ونؤكد تعهد الدولة ببذل جميع الجهود لمحاربة التنظيمات الإجرامية".