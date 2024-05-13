الرئاسي اليمني يدعو أمريكا لتكثيف جهودها لحماية الملاحة من هجمات الحوثيين

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزُبيدي، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تكثيف جهودها لحماية الملاحة من هجمات الحوثيين.

وحسب بيان لمكتب الزبيدي، فإنه بحث عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية في اليمن.

واستعرض اللقاء "المستجدات الإنسانية في ظل تواصل الحرب الحوثية على الموارد الاقتصادية".

وشدد الزبيدي "على أهمية تقديم دعم عاجل للحكومة لتمكينها من تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والمياه".

كما ناقش اللقاء" الجهود المبذولة لإحياء العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن وإحلال السلام في المنطقة، في ظل استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الارهابية في البحر الأحمر وباب المندب وانعكاساته على الوضع الإنساني".

وفي السياق، أكد الزُبيدي" دعم مجلس القيادة الرئاسي للجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي للوصول إلى سلام مستدام، مشددا على أنه من غير المنطقي الحديث عن خارطة طريق في ظل استمرار التهديد والخطر الحوثي على خطوط الملاحة الدولية".

ودعا عضو مجلس القيادة الرئاسي "الولايات المتحدة الأمريكية إلى تكثيف جهودها لحماية خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب والتصدي بحزم للعبث الحوثي الهادف لنسف الجهود المبذولة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والمنطقة".

كما بحث الزبيدي مع السفير الأمريكي "دعم قدرات القوات الأمنية وفي مقدمتها قوات خفر السواحل باليمن، بما يمكّنها من تنفيذ مهامها في تأمين المياه الإقليمية والإسهام في التصدي للقرصنة الحوثية التي تستهدف سفن التجارة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن".

ويواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي ، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.