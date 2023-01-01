مسئول أمني قبرصي: رصد مخطط إيراني لقتل إسرائيليين ويهود على أراضينا

أعلنت شرطة قبرص، تعقبها شخصا إيرانيا بعد تلقيها معلومات من أجهزة استخبارات خارجية، بأن مجموعة قتلة مدعومة إيرانيًا خططت لقتل إسرائيليين ويهود آخرين على أراضيها.

وقال مسئول أمني قبرصي إن الشخص الإيراني الذي تم تعقبه يدعى يوسف شهابزي عباس عليلو، موضحا أن التحقيقات في أنشطته أشارت إلى وجود ما سماها «مؤامرة لمثل هذه الجرائم» مع وجود شخص واحد على الأقل على قائمة المشتبه بهم"، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأضاف المسئول القبرصي: «حاول عباس عليلو في البداية إقامة قاعدة لشن هجمات وتجنيد آخرين في منطقة القبارصة الأتراك شمال الجزيرة».

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت، في يونيو الماضي، أن جهاز الموساد الإسرائيلي أوقف إيرانيا داخل الأراضي الإيرانية، واستجوابه بتهمة التخطيط لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي في قبرص.

ووفقًا لما أفادت به الهيئة الإسرائيلية للبث، نفذ الموساد عملية سرية داخل الأراضي الإيرانية، وتمكن من اعتقال يوسف شهبازي عباس عليلو، الذي يشغل منصب قائد في خلية تم إرسالها إلى قبرص لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين.

ووفقًا للمصدر، اعترف المشتبه به يوسف شهبازي، بالتهم الموجهة إليه وقدم معلومات مهمة للمحققين، تشير إلى أن جهاز المخابرات الإيرانية قدم له السلاح لتنفيذ المهمة، حيث راقب منزل رجل الأعمال الإسرائيلي وتصويره عدة مرات، وجمع معلومات حول التدابير الأمنية المحيطة به. وقد أجرى شهبازي الاتصالات مع مشغليه في إيران من الأراضي القبرصية.

كما كشف الموساد أنه بالتعاون مع المخابرات القبرصية وأجهزة استخبارات أخرى، تمكنوا من إحباط عملية الاغتيال قبل وقوعها، وتم اعتقال عدد من الأشخاص المشتبه بهم في هذه القضية.

وأكد المصدر في الموساد الإسرائيلي أنه سيواصل مواجهة أي جهة تسعى لتنفيذ أعمال إرهابية ضد اليهود والإسرائيليين في أي مكان، حتى ولو كان ذلك داخل الأراضي الإيرانية.