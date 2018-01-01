القوات الروسية تصد 4 هجمات أوكرانية في دونيتسك خلال الساعات الـ24 الماضية

قال فاديم أستافيف المتحدث باسم القوات الجنوبية الروسية ، اليوم السبت، إن عناصر الجيش صدت أربع هجمات أوكرانية في منطقة دونيتسك خلال الساعات الـ24 الماضية، في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف أستافيف :"وحدات المجموعة القتالية الجنوبية صدت أربع هجمات أوكرانية في اتجاهات ليسيتشانسك وسوليدار-أرتيوموفسك.. تكبدت ثلاث مجموعات هجومية من اللواء الآلي 60 التابع للجيش الأوكراني خسائر فادحة في محاولتها الاختراق بالقرب من بيركوفسكي".. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وفي سياق متصل، أشار العسكري الروسي إلى أن طائرات هجومية روسية وجهت ضربات صاروخية وقصفت مواقع القوات الأوكرانية المتكدسة، ودمرت مستودعين للذخيرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح أن القوات الروسية قصفت مواقع الجيش الأوكراني في اتجاهات ليسيتشانسك وسوليدار-أرتيوموفسك وأليكساندرو كالينوفو وأفدييفكا.

من ناحية أخرى أعلنت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا ناتاليا هومينيوك، صباح اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأوكرانية أسقطت ثلاث طائرات روسية بدون طيار من طراز شاهد كانت تُحلق في مهمات قتالية فوق منطقة ميكولايف الليلة الماضية.

وقالت هومينيوك في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية): "إن الهجمات لا تتوقف على المناطق المتاخمة لإقليم خيرسون المحتل. وتحديدا في منطقة ميكولايف الليلة الماضية، تم تدمير ثلاث طائرات شاهد بدون طيار حاول العدو بها مهاجمة المناطق الجنوبية".

وأضافت المسئولة الأوكرانية أن الجيش الروسي لايزال يحتفظ حتى صباح اليوم بـ16 سفينة، من بينها حاملتا صواريخ، مزودة بإجمالي 12 صاروخ كاليبر في البحر الأسود وبحر آزوف.