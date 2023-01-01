تواصل أوكرانيا، شن هجومها المضاد لاستعادة مساحات من الأراضي في شرق وجنوب البلاد استولت عليها القوات الروسية في حربها التي بدأتها في فبراير من العام الماضي.



وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مواطنيه من أن روسيا تلقي بكل ثقلها في حملة لمنع قوات كييف من مواصلة هجومها المضاد، في الوقت الذي أفاد فيه جنرال كبير بإحراز تقدم جديد على الجبهة الجنوبية.



لكن المحللين العسكريين الأوكرانيين أشاروا إلى أن القوات الأوكرانية تواجه صعوبات في محاولتها التقدم جنوبا، وفق قناة العربية.



إلى ذلك، أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية استهدفت بلدات المقاطعة بنحو 60 قذيفة خلال الساعات الـ24 الماضية



وتركز أوكرانيا على السيطرة على قرى في الجنوب الشرقي في حملة باتجاه بحر آزوف ومناطق قريبة من مدينة باخموت الشرقية التي استولت عليها القوات الروسية في مايو، بعد معارك استمرت لعدة أشهر.



وذكرت تقارير روسية، أن القوات الروسية صدت هجمات أوكرانية في منطقة دونيتسك الشرقية منها هجمات حول باخموت.



وقال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الاتصال المرئي بعد أن ترأس اجتماعا مع كبار القادة: «علينا جميعا أن نفهم بوضوح شديد وبأكبر قدر ممكن من الوضوح أن القوات الروسية في أراضينا الجنوبية والشرقية تبذل كل ما في وسعها من أجل إيقاف جنودنا».