 خطوة تفصل رياض محرز عن الانتقال للأهلي السعودي - بوابة الشروق
السبت 15 يوليه 2023 10:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك؟
النتـائـج تصويت

خطوة تفصل رياض محرز عن الانتقال للأهلي السعودي

محمد عاطف
نشر في: السبت 15 يوليه 2023 - 10:14 م | آخر تحديث: السبت 15 يوليه 2023 - 10:14 م

كشفت بعض التقارير الصحفية، آخر تطورات المفاوضات بين إدارة أهلي جدة السعودي واللاعب الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا للصحفي الإيطالي الموثوق «فابريزيو رومانو»، فإن إدارة الأهلي تضغط لإنهاء صفقة رياض محرز هذا الأسبوع، حيث بدأت المفاوضات مع اللاعب منذ يونيو الماضي.

وأضاف رومانو أن محرز أبلغ إدارة الأهلي بموافقته على الانتقال للدوري السعودي، مشيرًا أن مانشستر سيتي مازال ينتظر وصول عرض رسمي من الفريق السعودي.

وأتم الصحفي الإيطالي أن المفاوضات بين إدارتي مانشستر سيتي والأهلي السعودي سيتم حسمها في الأيام القادمة، موضحًا أن هذه الخطوة الأخيرة قبل خضوع اللاعب للكشف الطبي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك