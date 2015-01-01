خطوة تفصل رياض محرز عن الانتقال للأهلي السعودي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت بعض التقارير الصحفية، آخر تطورات المفاوضات بين إدارة أهلي جدة السعودي واللاعب الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا للصحفي الإيطالي الموثوق «فابريزيو رومانو»، فإن إدارة الأهلي تضغط لإنهاء صفقة رياض محرز هذا الأسبوع، حيث بدأت المفاوضات مع اللاعب منذ يونيو الماضي.

وأضاف رومانو أن محرز أبلغ إدارة الأهلي بموافقته على الانتقال للدوري السعودي، مشيرًا أن مانشستر سيتي مازال ينتظر وصول عرض رسمي من الفريق السعودي.

وأتم الصحفي الإيطالي أن المفاوضات بين إدارتي مانشستر سيتي والأهلي السعودي سيتم حسمها في الأيام القادمة، موضحًا أن هذه الخطوة الأخيرة قبل خضوع اللاعب للكشف الطبي.