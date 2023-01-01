روسيا: استفزازات واشنطن وحلفائها سبب إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية





قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم السبت، إن استفزازات الولايات المتحدة مع حلفائها، تدفع كوريا الشمالية إلى تعزيز استعداداتها العسكرية بما في ذلك تجارب إطلاق الصواريخ.



وشدد الدبلوماسي الروسي، في حديث للصحفيين، على أن كوريا الشمالية ترد بهذا الشكل على تصرفات الغرب.، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأضاف: "موقفنا معروف، وقمنا بإعلانه مجددا. كل عمليات الإطلاق والاستعدادات العسكرية الأخرى، هي رد فعل على الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها. إنهم في الواقع يستفزون كوريا الشمالية ويتم دفعها لبناء قوتها الدفاعية".



وأكد نائب الوزير الروسي، أن وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين تتحققان من صحة معلومات زعمت بسقوط صاروخ كوري شمالي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا.



وقال رودينكو: "على حد علمي، يواصل زملائي من وزارة الدفاع التحقيق في هذا الأمر، لكن حتى الآن ليس لدينا معلومات واضحة عن سقوط الصاروخ في المنطقة الاقتصادية لروسيا".