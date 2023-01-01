وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي يبحثان جهود إنهاء الصراع بالسودان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مساء الجمعة، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، المستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى جهود إنهاء الصراع في السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» مساء الجمعة، أنه جرى خلال الاتصال، استعراض أوجه توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة وتعزيزها في مختلف المجالات.

كما ناقش الوزيران المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

من جهتها، قالت الخارجية الأمريكية الجمعة، إن بلينكن ونظيره السعودي أكدا على التزامهما المشترك بإنهاء الصراع في السودان.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الوزيرين أكدا أيضاً خلال اتصال هاتفي على الالتزام بتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني.