استطلاع: مراحيض المدارس في ألمانيا في حالة سيئة

شكا العديد من طلاب المدارس في ألمانيا في استطلاع للرأي من سوء النظافة في المراحيض المدرسية، حيث لا يتوفر صابون أو ورق مرحاض في بعض الأحيان، وأحيانا يتعطل عمل شيء ما في المرحاض أو تنبعث منه رائحة كريهة.

وفي المقابل، أظهر الاستطلاع الذي أجرته منظمة إغاثة الأطفال الألمانية بين 3218 طفلا ومراهقا أن 44% فقط من الطلاب يرون أن حالة المرافق الصحية في مدارسهم جيدة.

ورصد الاستطلاع فوارق بين الولايات، حيث شكا 67% من الطلاب في ولاية شمال الراين-ويستفاليا من سوء النظافة في مراحيض مدارسهم، وبلغت نسبة الشكوى في ولاية هامبورج 65%، و32% في ولاية سكسونيا. ووفقا للمنظمة، فإن هناك فوارق كبيرة للغاية على وجه الخصوص بين البلديات والمدن الكبيرة. ففي المدن الكبيرة يقيم الأطفال مراحيض مدراسهم بشكل أسوأ بكثير من الأطفال في البلديات الصغيرة.

وتبدو الأرقام أفضل إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بفرص اللعب وممارسة الرياضة. وبحسب الاستطلاع، قال حوالي ثلاثة أرباع الطلاب أن هناك مساحة كافية لممارسة الرياضة واللعب. وبالنسبة لأماكن الاستراحة ذكر 48% فقط ممن شملهم الاستطلاع أنه يوجد أماكن جيدة لها في مدارسهم.

وقال هولجر هوفمان، المدير الإداري للمنظمة، في بيان إنه ليس فقط مباني المدرسة نفسها، بل أيضا ساحة المدرسة ومناطق الاستراحة في "حالة مؤسفة"، مضيفا أن التركيز يجب أن يكون "على الحالة الهيكلية لمدارسنا، وهنا أيضا على ساحة المدرسة ومناطق الاستراحة".