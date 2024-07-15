ميسي يغادر نهائي كوبا أمريكا مصابا

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غادر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، مباراة نهائي كوبا أمريكا 2024 والتي تجمع منتخب بلاده مع نظيره الكولومبي، مصابًا.

وتشير نتيجة مواجهة منتخبي الأرجنتين وكولومبيا إلى التعادل السلبي بعد مرور 68 دقيقة، من المباراة المقامة حاليًا على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية، في نهائي كوبا أمريكا 2024.

وشارك نيكولاس جونزاليس مهاجم منتخب الأرجنتين في مباراة كولومبيا عند الدقيقة 66، بدلاً من زميله المُصاب ليونيل ميسي.

يُذكر أن مباراة نهائي كوبا أمريكا 2024 انطلقت في الرابعة والثلث من فجر اليوم الإثنين، بعد تأخير دام لـ 80 دقيقة بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدها محيط ملعب هارد روك.