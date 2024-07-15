 اللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني تبدأ جلستها الكاملة الثالثة - بوابة الشروق
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اللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني تبدأ جلستها الكاملة الثالثة

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 9:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 9:35 ص

بدأت اللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني جلستها الكاملة الثالثة في بكين صباح اليوم الاثنين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقدم شي جين بين، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، تقرير عمل بالنيابة عن المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني واستعرض مسودة قرار للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن مواصلة تعميق الإصلاح بشكل شامل ودفع التحديث الصيني النمط.

جدير بالذكر أن الجلسة تدرس في المقام الأول القضايا المتعلقة بمواصلة تعميق الإصلاح بشكل شامل ودفع التحديث صيني النمط.

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