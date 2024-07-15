المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الإدارة الأمريكية تسببت في مأساة إنسانية كبيرة للفلسطينيين

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن «الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، تسببت بمأساة إنسانية كبيرة وأضرار جسيمة وعميقة لحقت بالشعب الفلسطيني، من خلال انخراطها في جريمة الإبادة الجماعية وإمدادها للاحتلال بالأسلحة المحرمة دولياً، والتي أدت إلى قتل أكثر من 38,500 شهيد وأكثر من 88,800 جريح ومصاب، حيث استخدمها الاحتلال في ارتكاب آلاف المجازر الفظيعة ضد المدنيين والنازحين وأن معظم الضحايا من الأطفال والنساء».

وأضاف في بيان، اليوم الاثنين: «لقد سهّلت الإدارة الأمريكية الطريق أمام الاحتلال لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بأسلحتها المحرمة دولياً والتي تستخدم لقصف الجبال والمباني الشاهقة، فيما قصف بها الاحتلال خيام النازحين المصنوعة من النايلون والقماش دون أن تعبر الإدارة الأمريكية عن موقفها تجاه تلك المجازر والمذابح، حيث دمر الاحتلال بها أكثر من 75% من القطاع الإسكاني والمستشفيات والمدارس والكنائس إضافة إلى القتل العمل للصحفيين والأطباء والعلماء والباحثين والنخب وطلاب المدارس والجامعات وكل فئات المجتمع الفلسطيني».

واستطرد: «كانت ولازالت الإدارة الأمريكية داعمةً أساسيةً وشريكة في جريمة الإبادة الجماعية وموافقة عليها من خلال استخدام حق النقد الفيتو في مجلس الأمن أكثر من مرة، حيث وقفت سداً منيعاً أمام قرار وقف جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين، وهو ما يؤكد موافقتها الكاملة على استمرارها بدون توقف».

ونوه أن «الإدارة الأمريكية منحت الاحتلال كل أنواع الأسلحة المحرمة، ومن بينها الصواريخ والقنابل التي تزن 200 رطل من المتفجرات دون رقيب ولا حسيب، ومن الأسلحة التي منحتها الإدارة الأمريكية للاحتلال القنابل الخارقة للحصون بأنواع ثلاثة، والقنابل الأمريكية من نوع GBU-28، والقنابل الموجهة بنظام GPS بهدف تدمير البنية التحتية، وقنابل الفوسفور الأبيض المحرم دولياً، والقنابل الغبية أو غير الموجهة، وقنابل (جدام – JDAM) الذكية».

وأدان بأشد العبارات حالة الاستهانة الأمريكية بدماء أطفال ونساء الشعب الفلسطيني، والاستهانة بأرواح المدنيين والنازحين منهم من خلال تقديم كل أنواع الأسلحة المُحرمة للاحتلال من أجل قتل الفلسطينيين وتدمير حياتهم ومقدراتهم بلا حدود، داعيا كل دول العالم التي تحترم نفسها وتحترم القوانين الدولية إلى إدانة السلوك الأمريكي الوحشي تجاه الشعب الفلسطيني وتقديم كل وسائل قتله بالصواريخ والقنابل الأمريكية.

وحمّل الإدارة الأمريكية كامل المسئولية القانونية والحقوقية عن هذا السقوط الأخلاقي والقيمي وعن انخراطها في جريمة الإبادة الجماعية، كما حمّلت الاحتلال المسئولية عن الجرائم والمجازر والمذابح التي يرتكبها جيشهم بحق أطفال ونساء الشعب الفلسطيني والمدنيين والنازحين منهم.

وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية والمحاكم الدولية وكل دول العالم الحُر إلى التحلي بالمسئولية والأخلاق، واتخاذ موقف قيمي ومُعلن تجاه الإدارة الأمريكية وما ترتكبه من تجاوزات خطيرة على صعيد تسليح الاحتلال " بهدف قتل وتدمير الشعب الفلسطيني.

وحذر من أن «ترك الإدارة الأمريكية تتجاوز القانون الدولي بهذه الصورة الفظيعة، وتقوم بإمدادها للاحتلال بهذه الأسلحة المحرمة دولياً؛ له تداعيات خطيرة على صعيد الإنسانية وعلى صعيد الأمن والسلام العالمي».



