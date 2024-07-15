ألمانيا تحذر من تداعيات عدم استقرار منطقة الساحل الإفريقي على أوروبا

حذرت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم الإثنين، من التداعيات الأمنية الخطيرة على أوروبا جراء عدم الاستقرار في دول منطقة الساحل الإفريقي، وذلك في مستهل زيارة لها للسنغال وكوت ديفوار، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقالت "بيربوك"، في تصريح لها قبيل انطلاق جولتها التي تستغرق يومين: "إذا انزلقت المزيد من البلدان في غرب إفريقيا إلى حالة عدم الاستقرار، فلن يكون لذلك عواقب وخيمة على السكان المحليين فحسب، بل سيكون له أيضا آثار مباشرة على أمننا في أوروبا".

وتراهن وزيرة الخارجية الألمانية، على تعزيز التعاون مع السنغال، وكوت ديفوار للحيلولة دون انتشار انعدام الاستقرار في الساحل إلى بقية دول المنطقة.

وترى بيربوك، أن السنغال وهي إحدى دول منطقة الساحل، تتحمل مسئولية مهمة باعتبارها وسيطا في المنطقة. وستركز المحادثات بين بيربوك والقادة السياسيين في كلا البلدين على العلاقات مع ألمانيا وأوروبا، وقضايا الهجرة وتوسيع التعاون في مجال الطاقة المتجددة.

وتأتي زيارة بيربوك للدولتين وسط موجة من عدم الاستقرار في منطقة الساحل، وذلك في أعقاب سلسلة تحولات سياسية شهدتها المنطقة منذ عام 2020