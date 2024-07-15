يونيفل تؤكد استعدادها للمساعدة في تخفيف التصعيد على طول الخط الأزرق

أكّد رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفل) وقائدها العام، الجنرال أرولدو لاثارو استعداد عناصر اليونيفل المنتمين لـ49 دولة، للمساعدة في تخفيف التصعيد على طول الخط الأزرق.

وقال بيان لليونيفل اليوم الإثنين: "يقوم حفظة السلام التابعون لليونيفيل والذين يزيد عددهم عن 10 آلاف جندي من 49 دولة بعمل أساسي لتحقيق الاستقرار على طول الخط الأزرق".

وأشاد الجنرال لاثارو اليوم بممثلي هذه الدول لدعمهم، مؤكدا مجددا أن حفظة السلام على استعداد للمساعدة في تخفيف التصعيد والعودة إلى وقف الأعمال العدائية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.