استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اللاعبين والمدربين الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية تكريماً لهم.

وتوجه الرئيس السيسي، بحديثه إلى أبطال مصر، قائلًا: «ألف مبروك، أهنئكم على ما حققتموه، أنتم فرحتم كل الناس بنتائجكم، وربنا يوفقنا في باريس بيكم وبزملائكم الموجودين هنا أو في المعسكرات».

ووجه جزيل الشكر باسمه وجميع المصريين إلى اللاعبين والقائمين على الإشراف والجهازين الإداري والفني.

وشدد على أن «الرياضة تعكس مدى تحضر الدول والشعوب»، معقبًا: «كل ما بيكون في نجاح وتفوق وميداليات أكثر، أيًا ما كانت ذهبية أو فضية أو برونزية، فهي تعكس قدرة الدولة على المنافسة العالية».