 لاعبو الأرجنتين يرفضون خوض نهائي كوبا أمريكا أمام كولومبيا - بوابة الشروق
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لاعبو الأرجنتين يرفضون خوض نهائي كوبا أمريكا أمام كولومبيا

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 15 يوليه 2024 - 3:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 يوليه 2024 - 3:39 ص

رفض لاعبو منتخب الأرجنتين انطلاق المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا، بسبب الأحداث المؤسفة التي شهده محيط ملعب «هارد روك» في مدينة ميامي الأمريكية في الساعات الماضية.

واقتحمت جماهير منتخب كولومبيا ملعب هارد روك، من أجل حضور المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا.

ووفقًا لقناة «TYC» الأرجنتينية، فإن المنظومة الأمنية انهارت خارج ملعب هارد روك قبل انطلاق نهائي كوبا أمريكا، وهناك حالة فوضى عارمة أمام بوابات الملعب.

وأضافت القناة الأرجنتينية أن لاعبو منتخب الأرجنتين يرفضون خوض مباراة نهائي كوبا أمريكا، إلا بعد دخول جماهير عائلتهم والاطمئنان عليهم.


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