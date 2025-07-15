قصور الثقافة تطلق برنامج «مصر جميلة» لدعم الموهوبين بشمال سيناء

انطلقت فعاليات برنامج "مصر جميلة" بمحافظة شمال سيناء، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت شعار "مواهبنا المصرية حدوتة شعبية". يأتي ذلك في إطار مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"، وضمن محور شهر يوليو "تراثك ميراثك".

أُقيمت فعاليات اليوم الافتتاحي بقصر ثقافة العريش، بحضور المخرج محمد صابر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، وأشرف المشرحاني، مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة، إلى جانب مشاركة واسعة من الأطفال والشباب من مختلف الأعمار.

تضمن اليوم الأول مجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية التي استهدفت صقل مواهب المشاركين وتنمية قدراتهم الإبداعية. بدأت الورشة الأولى بالموسيقى، وقدمها الملحن عبد الله رجال، حيث تناول فيها نغمات السلم الموسيقي، مع الاستماع إلى بعض الأصوات الموهوبة.

وقدم الفنان شادي قطامش ورشة للتعريف بأساسيات فن تصميم وتحريك العرائس، بينما تناول المدرب مدحت محمد مبادئ الأداء الحركي في ورشة تفاعلية شهدت تفاعلاً كبيراً من المشاركين.

واختُتم اليوم بورشة للفنون التشكيلية شاركت في تقديمها الفنانات زهرة محمد، وجيهان مبروك، وسعاد المهدي، وركزت على تطوير مهارات الرسم والتلوين والتعبير البصري.

وتتواصل فعاليات البرنامج حتى 21 يوليو الجاري في عدد من المواقع الثقافية التابعة، بهدف الوصول بالأنشطة إلى مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، حيث تستكمل الثلاثاء بكل من بيت ثقافة قاطية، ومكتبة الطفل والشباب في قرية نجيلة.