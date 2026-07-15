يسارع المتقدمون للحصول على تراخيص الكافتيريات الموسمية إلى تجهيز الأماكن المخصصة لهم على طول شاطئ مدينة العريش بشمال سيناء، وذلك بعد عدة مناشدات للحصول على التصاريح اللازمة.

وجاء ذلك إثر موافقة الجهات المختصة بشمال سيناء على منحهم التراخيص اللازمة، وإعلان الاشتراطات التي يجب مراعاتها عند مزاولة العمل خلال الفترة من 15 يوليو الحالي وحتى 30 سبتمبر المقبل.

وشملت الاشتراطات التي أعلنتها محافظة شمال سيناء إلغاء جميع المخالفات والإجراءات القانونية التي سبق اتخاذها بحق بعض أصحاب الكافتيريات، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة وعدم تكرار أي مخالفات مستقبلًا.

وتضمنت إعفاء أصحاب الكافتيريات والأنشطة الشاطئية من جميع الرسوم المستحقة عن الفترة السابقة، نظرًا لعدم تشغيل الشاطئ خلالها، على أن تمتد فترة التشغيل للموسم الحالي من 15 يوليو وحتى 30 سبتمبر.

وجرت الموافقة على مد ساعات عمل الكافتيريات بمدينة العريش حتى الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار السماح بتواجد الأهالي والعائلات على الشاطئ على مدار 24 ساعة، والالتزام بالتعليمات المنظمة.

وشملت الاشتراطات، حظر نزول البحر بعد غروب الشمس حفاظًا على أرواح المواطنين وحرصًا على السلامة العامة، ومنع استخدام الشاشات ومكبرات الصوت، ومنع إشعال النيران على الشاطئ حفاظًا على النظام العام والهدوء، ومنع تواجد الخيول على الشاطئ منعًا نهائيًا.