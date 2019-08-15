إزالة 452 قطعة معدنية من معدة شاب في الهند

في حادثة غريبة، نجح أطباء في إزالة حوالي 452 قطعة معدنية من معدة مريض في الهند. وتزن هذا القطع حوالي أربعة كيلوغرامات، فيما يتماثل الشاب المريض إلى الشفاء الآن في المستشفى. فكيف وصلت هذه القطعة كاملة إلى معدة هذا الشخص؟



بعد شكواه المتواصلة من آلام في المعدة، توجه شاب (28 عاماً) إلى مستشفى في مدينة أحمد آباد الهندية، من أجل وضع حد لمعاناته واستعادة عافيته، إلاّ أن ما اكتشفه الأطباء في معدة هذا المريض أصابهم بصدمة كبيرة.

فقد وجد الأطباء حوالي 452 قطعة معدنية في معدة الشاب المريض. وتزن هذه القطع مجتمعة حوالي أربعة كيلوغراما. وهي تتكون من مقصات للأظافر ودبابيس الأمان والبراغي، فضلاً عن عملات معدنية، وفق ما أورد موقع "إنديا توداي".



وتابع نفس المصدر أن الأطباء استعانوا بالأشعة السينية بهدف تحديد سبب آلام المريض، حيث أخد الأطباء المريض على وجه السرعة إلى غرفة العمليات لإزالة كل القطع المعدنية في معدته، والتي يبدو أنه دأب على أكلها في آخر سبعة شهور.

أما عن سبب تواجد هذا الكم الكبير من القطع المعدنية في معدة الشاب، فهو أنه يُعاني ربما من مرض عقلي، فقد نقل موقع صحيفة "ميرور" البريطانية عن الأطباء قولهم "ليس شخصاً عادياً. إنه يُعاني من مرض عقلي. لذلك، من الوارد أنه استهلك هذه القطعة المعدنية بشكل متكرر". وأضاف الموقع البريطاني أن المريض استجاب بشكل جيد للعلاج بعد خضوعه لعملية جراحية، وسيبقى الآن في المستشفى إلى حين تماثله للشفاء بشكل كامل.