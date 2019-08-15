إصابة 2 إثر حادث تصادم بإيتاي البارود

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أصيب شخصين إثر حادث تصادم موتوسيكل مع شخص أمام كوبري قرية ششت الأنعام بإيتاي البارود.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بحادث تصادم ومصابين أمام كوبري قرية ششت الإنعام إيتاي البارود.

وعلى الفور انتقل المقدم اسلام السعدني، رئيس مباحث إيتاي البارود وبالفحص تبين إصابة شخصين وتم نقلهم لمستشفي ايتاي البارود المركزي، وهم: "محمد السيد أحمد عبد الله" ٣٥ سنة ششت الأنعام، جرح قطعي بالرأس من الخلف كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و"جمال محمد محمود الدهلاوي" ٣٥سنه قرية الضهرية إيتاي البارود، اشتباه ما بعد الارتجاج كدمات متفرقه بالجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.