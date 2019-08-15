وصف الكرملين الطيارين الذين نفذوا عملية هبوط ناجحة لطائرة "إيرباص 321" بالقرب من موسكو وأنقذوا عشرات الأرواح "بالأبطال".

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم الخميس: "إن ركاب الطائرة وأفراد الطاقم قد نجوا، ونتمنى الشفاء العاجل للذين أصيبوا، ونهنئ الأبطال الذين أنقذوا الأرواح وهبطوا بالطائرة".

وكانت طائرة ركاب روسية هبطت اضطراريا في حقل ذرة قرب العاصمة موسكو بعد وقت قصير من إقلاعها وتعطل محركيها الاثنين، بسبب اصطدامها بسرب من الطيور.

وذكرت الوكالة الروسية الفيدرالية للنقل الجوي في وقت سابق اليوم، أن طائرة من طراز "إيرباص 321" تابعة لشركة أورال للخطوط الجوية كانت تقل 233 شخصا اصطدمت بسرب من طيور النورس بعد الإقلاع، ما تسبب في تعطيل محركيها وأجبر طاقمها على الهبوط في حقل على بعد نحو كيلومتر من مطار جوكوفسكي الدولي بجنوب شرق موسكو.

من جانبها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن إصابة 23 شخصا خلال عملية الهبوط الاضطرارية للطائرة في ضواحي موسكو.