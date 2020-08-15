الدقهلية: تخفيض نسبة 20% من سعر المتر للتصالح تخفيفا للعبء عن للمواطنين

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مد فترة التقديم بالطلبات للتصالح، وسداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتبارًا من اليوم السبت 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء في وقت سابق، على تفعيل أحكام القانون 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بما يدعم استيفاء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقًا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، ومبلغ جدية تصالح.

وعقد محافظ الدقهلية، صباح اليوم، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، أكد لهم خلاله على ضرورة استكمال العمل بكل جدية وبتعاون وتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في ملف التصالح على مخالفات البناء، للمواطنين الراغبين، مشيرًا إلى أنه أعطى تيسيرًا للمواطنين في محافظة الدقهلية تمثل في تخفيض سعر متر التصالح على مخالفات البناء 20%، تخفيفًا للعبئ عن المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح.

ويهيب محافظ الدقهلية بالمواطنين من أصحاب الشأن، التقدم بطلبات التصالح لتحاشي حملات الإزالة للعقارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.