 جوتيريش يناشد الحوثيين السماح لخبراء أمميين بالوصول إلى ناقلة «صافر» - بوابة الشروق
السبت 15 أغسطس 2020 2:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

جوتيريش يناشد الحوثيين السماح لخبراء أمميين بالوصول إلى ناقلة «صافر»

أ ش أ
نشر في: السبت 15 أغسطس 2020 - 1:01 ص | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2020 - 1:01 ص

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الحوثيين على السماح بوصول فريق خبراء أمميين لتقييم ناقلة "صافر" المتهالكة قبالة اليمن، والتي تحمل 1.1 مليون برميل من النفط الخام.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الجمعة - إن جوتيريش يشعر "بقلق عميق" من حالة ناقلة النفط "صافر".
وحذرت الأمم المتحدة من أنه قد يتسرب من "صافر" أربعة أمثال النفط الذي تسرب من الناقلة إكسون فالديز عام 1989 قبالة ألاسكا.
وأضاف دوجاريك أن الأمين العام دعا إلى "السماح دون شرط بدخول الخبراء الفنيين المستقلين للناقلة لتقييم حالتها وتنفيذ أي إصلاحات أولية ممكنة... هذا... سيقدم أدلة علمية ضرورية لاتخاذ الخطوات المقبلة لتجنب وقوع كارثة".
وأعلن الحوثيون مؤخرا موافقتهم على وصول بعثة من الأمم المتحدة لتقييم الناقلة "صافر" لكن الأمم المتحدة ما زالت تنتظر تفويضا رسميا بذلك.
ويذكر أن الناقلة "صافر" متوقفة قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر منذ أكثر من خمس سنوات.
وناشد مجلس الأمن الدولي الحوثيين من قبل تسهيل وصول الأمم المتحدة غير المشروط إلى الناقلة في أسرع وقت ممكن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك