خبير بيئي: ناقلة النفط اليابانية انشطرت إلى نصفين على الشعاب المرجانية قبالة موريشيوس

قال خبير بيئي يدعى سونيل كورواركاسينج، اليوم السبت، إن ناقلة زيت الوقود اليابانية التي تسببت في كارثة بيئية عندما جنحت على شعاب مرجانية قبالة موريشيوس، انشطرت إلى قسمين.

وذكر المستشار البيئي المستقل كورواركاسينج في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بعد أن شاهد صورا التقطتها طائرة مسيرة للسفينة أنه: "منذ صباح اليوم، تم تعزيز الأمن على الخط الساحلي. أنها حالة طوارئ كاملة".

وحلقت مروحيات بين السفينة والساحل في سباق مع الزمن منذ صباح السبت لشفط الوقود المتبقي من السفينة، بحسب كورواركاسينج.

وسربت الناقلة، التي جنحت قبالة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي في 25 يوليو، نحو ألف طن من زيت الوقود في المياه الساحلية النقية للمنتجع الشهير الذي يقضي فيه العديد من الأشخاص شهر العسل، وهي منطقة تضم الكثير من النباتات والحيوانات النادرة.

وقالت شركة "ناكاشيكي شيبينج"، الشركة اليابانية المسؤولة عن الحادث، أمس الأول الخميس، إن إزالة الـ 3000 طن المتبقية من زيت الوقود من السفينة اكتمل تقريبا.

ولم يتضح حجم زيت الوقود الذي لا يزال بالسفينة اليوم السبت.