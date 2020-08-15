بحث تطوير التعليم الفني والبيئي بين جامعة بني سويف واليابان

بحث رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية الدكتور سيد عبد القادر، مع يوشيفومي أومورا الممثل الرئيس لهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) JICA بمصر، اليوم السبت، سبل التعاون في مجال التعليم الفني والتكنولوجي والبيئي.

وذكرت جامعة بني سويف التكنولوجية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن رئيس الجامعة اصطحب السيد أومورا في جولة بالجامعة وتفقدا القاعات الدراسية والمعامل والمكتبات.

وأبدى أومورا إعجابه الشديد بالجامعة وبالتجهيزات والمعدات التكنولوجية الحديثة في المعامل الدراسية، والتي تؤهل الجامعة لتكون واحدة من أفضل الجامعات التكنولوجية في الشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب عبد القادر عن سعادته بالزيارة، مثمنًا دور هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر، مؤكدًا تطلعه لدعم كافة مجالات التعاون بين الجامعة وجايكا Japan International Cooperation Agency.

يذكر أن هيئة التعاون الدولي اليابانية تعمل منذ أربعين عامًا مع الحكومة المصرية لدعم سبل التطوير والتنمية في مصر، ومن أهم المشروعات التي تدعمها الهيئة هي إنشاء برنامج دعم المدارس اليابانية في مصر وتطوير نظم التحكم في الكهرباء في الصعيد وتطوير محطة الرياح لتوليد الكهرباء بخليج الزيت وإنشاء محطة للطاقة الشمسية في الغردقة وإدخال الطاقة النظيفة للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والعيادات الخارجية الخاصة بمستشفى أبو الريش الياباني التابعة لجامعة القاهرة وغيرها من المشروعات التنموية المهمة.