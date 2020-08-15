 «التعاون الإسلامي» تعتمد مساعدات لصالح مشاريع تعليمية واجتماعية في اليمن - بوابة الشروق
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«التعاون الإسلامي» تعتمد مساعدات لصالح مشاريع تعليمية واجتماعية في اليمن

جدة - أ ش أ:
نشر في: السبت 15 أغسطس 2020 - 2:48 م | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2020 - 2:48 م

اعتمد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مساعدات لصالح مشاريع تعليمية واجتماعية في الجمهورية اليمنية، وذلك عبر صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، بأن المساعدات التي سلمها المدير التنفيذي للصندوق إبراهيم بن عبدالله الخزيم شملت مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين، وجامعة سيئون، ومؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية.

وتأتي هذه المساعدات التي تقدمها منظمة التعاون الإسلامي في سياق اهتمام صندوق التضامن الإسلامي بتحقيق التنمية البشرية، ورفع مستوى المسلمين في العالم، وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية.

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