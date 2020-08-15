الجزائر تسجل 9 وفيات و469 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم السبت، رصد 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية بانخفاض حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس الجمعة، ليصبح إجمالي الوفيات 1360.

وأفاد جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، بتسجيل 469 إصابة جديدة بالفيروس بتراجع 8 إصابات عن اليوم السابق، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 38 ألفا و133.

وأعلن فورار، في الايجاز الصحفي اليومي، تسجيل 336 حالة شفاء جديدة، ليصل مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 26 ألفا و644.

كما أشار فورار إلى انخفاض عدد المرضى المتواجدين بالعناية المركزة إلى 37 مصابا.