أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن عن عدم تسجيل أية إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليستقر إجمالي الإصابات عند 1858 منها 528 حالة وفاة.

وأشارت اللجنة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، إلى تسجيل 4 حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 1013.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 765 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 21 مليون إصابة.