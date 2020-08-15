 الداخلية السودانية: السيطرة على انفجار بمخزن سلاح للقوات المسلحة جنوب الخرطوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الداخلية السودانية: السيطرة على انفجار بمخزن سلاح للقوات المسلحة جنوب الخرطوم

(د ب أ)
نشر في: السبت 15 أغسطس 2020 - 12:14 ص | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2020 - 12:14 ص

أعلنت وزارة الداخلية السودانية مساء اليوم الجمعة، السيطرة على انفجار محدود وقع بمخزن صغير للسلاح في منطقة الشجرة، جنوب الخرطوم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن قوات الدفاع المدني سيطرت على الانفجار المحدود في مخزن صغير للسلاح يتبع القوات المسلحة.

وأشار البيان إلى "عدم وجود إصابات أو وفيات بين المواطنين حتى الآن".

وأوضح أن الانفجار تزامن مع وجود ألعاب نارية في سماء الخرطوم.

وأكد البيان أن السلطات تعمل على حصر الخسائر وتحديد الأسباب، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، أشار مراسل لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) كان بالقرب من مكان الانفجار إلى انفجار قوي، وقال إنه شاهد أعمدة اللهب والدخان تتصاعد من الموقع.

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