 مصدر أمني عراقي: سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط معسكر التاجي شمال بغداد - بوابة الشروق
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مصدر أمني عراقي: سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط معسكر التاجي شمال بغداد

وزارة الداخلية العراقية
وزارة الداخلية العراقية
هديل هلال
نشر في: السبت 15 أغسطس 2020 - 9:20 م | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2020 - 9:20 م

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد، وذلك حسبما أفادت فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وقال المصدر للفضائية إن «ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت في محيط معسكر التاجي»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، سقوط صاروخين نوع كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد، مشيرة إلى أن انطلاقهما كان من منطقة الراشدية على الضفة المقابلة من نهر دجلة.

وأعلنت الخلية، أمس الجمعة، عن سقوط 3 صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي، دون وقوع خسائر في الأرواح.


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