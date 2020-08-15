 أوكرانيا تسجل 1847 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أوكرانيا تسجل 1847 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كييف - أ ش أ:
نشر في: السبت 15 أغسطس 2020 - 12:23 م | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2020 - 12:23 م

سجلت أوكرانيا 1847 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أظهرته البيانات الرسمية اليوم السبت.

ووفقا للبيانات الصادرة عن نظام رصد عدوى فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن والدفاع الوطني بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، فقد بلغ العدد الإجمالي لحالات فيروس كورونا المؤكدة على مستوى البلاد حتى الآن 89 ألفا و719 حالة.

كما تم تسجيل 33 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات التي سجلتها البلاد إلى 2044 حالة وفاة منذ بداية تفشي المرض، بالإضافة إلى شفاء 633 حالة.

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