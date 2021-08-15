 رئيس بعثة يونيتامس يبحث مع عضو بمجلس السيادة السوداني تشكيل المجلس التشريعي - بوابة الشروق
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رئيس بعثة يونيتامس يبحث مع عضو بمجلس السيادة السوداني تشكيل المجلس التشريعي

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أ ش أ
نشر في: الأحد 15 أغسطس 2021 - 9:00 م | آخر تحديث: الأحد 15 أغسطس 2021 - 9:00 م
بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان "يونيتامس"، فولكر بيرتس، مع عضو مجلس السيادة السوداني رجاء نيكولا، الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس التشريعي، والمهام ذات الصلة بذلك، والتي ظل يؤديها مجلس السيادة.

والتقت نيكولا، اليوم الأحد، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان.

وأوضح بيرتس، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أنه بحث مع عضو مجلس السيادة كل المسائل القانونية ذات الصلة بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال، ولجنة الاستئنافات الخاصة بلجنة تفكيك النظام.

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