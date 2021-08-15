كشف مصطفى فتحي، لاعب الزمالك المعار لسموحة، حقيقة مفاوضات النادي الاهلي لضمه خلال الفترة القادمة.
وقال مصطفى فتحي في تصريحات تلفزيونية: «لم يتواصل معي أحد من بيراميدز أو الأهلي».
وأضاف: «في حالة عدم وجودي في نادي الزمالك سأستمر بنادي سموحة».
وعن بطل نسخة الدوري الممتاز .. قال: «صعب التوقع في الوقت الحالي بسبب صعوبة المنافسة الشرسة بين الأهلي والزمالك».
وأكمل: «لم يتواصل معي أحد في نادي الزمالك حتى الآن لتجديد عقدي».
وأتم: «أحمد سامي لعب دورا في عودة مستوايا الفني، وفضلت اللعب مع سموحة رغم وجود أكثر من عرض أخر من البنك الأهلي».