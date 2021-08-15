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كشف مصطفى فتحي، لاعب الزمالك المعار لسموحة، حقيقة مفاوضات النادي الاهلي لضمه خلال الفترة القادمة.

وقال مصطفى فتحي في تصريحات تلفزيونية: «لم يتواصل معي أحد من بيراميدز أو الأهلي».

وأضاف: «في حالة عدم وجودي في نادي الزمالك سأستمر بنادي سموحة».

وعن بطل نسخة الدوري الممتاز .. قال: «صعب التوقع في الوقت الحالي بسبب صعوبة المنافسة الشرسة بين الأهلي والزمالك».

وأكمل: «لم يتواصل معي أحد في نادي الزمالك حتى الآن لتجديد عقدي».

وأتم: «أحمد سامي لعب دورا في عودة مستوايا الفني، وفضلت اللعب مع سموحة رغم وجود أكثر من عرض أخر من البنك الأهلي».