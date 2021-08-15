صحيفة إماراتية: على المجتمع الدولي أن يكون أكثر صرامة في التعامل مع الحوثيين

أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن مسؤولية الأمم المتحدة تتضاعف تجاه تعنّت الحوثيين، الذين أثبتوا للعالم أنهم العقبة الأساسية أمام إنهاء الحرب في اليمن، مشددة على أنه على المجتمع الدولي أن يكون أكثر صرامة في التعامل مع هذه الفئة، بوضع حدّ لتعنتها.

وأشارت "البيان"، في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "وقف العبث الحوثي"، إلى أن المساعي المتواصلة لإحلال السلام في اليمن تواجه دائما رفضاً من قبل الانقلابيين الحوثيين، الذين يواصلون التصعيد بهجماتهم المستمرة ضد المدنيين في اليمن، واستهداف الأراضي السعودية، بالتوازي مع رفضهم إجراء أي حوار مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلا بتنفيذ اشتراطات مسبقة.

وأفادت الصحيفة بأن تعنّت الميليشيا ومراوغتها إزاء المبادرات الأممية، أدى إلى مفاقمة الوضع الإنساني، وزيادة معاناة اليمنيين، محذرة من أن الوضع يزداد خطورة، يوماً بعد يوم، والحوثيون لا يزالون يستهترون بكل الجهود الدولية.