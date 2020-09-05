استمرار تسجيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الأحد ، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة



ففي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و 831 ألفا و941 إصابة والوفيات إلى 61 ألفا و36 حالة وفاة.



وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1428 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 11 مليون و365 ألفا و 784 إصابة والوفيات إلى 43 ألفا و98 حالة



وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وحالتين وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 993 ألفا و32 إصابة والوفيات إلى 11 ألفا و988 حالة



وفي هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و 979 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و417 ألفا و22 إصابة والوفيات إلى 9 آلاف و565 حالة وفاة.



وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 آلاف و279 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 83 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و475 ألفا و173 إصابة والوفيات إلى 142 ألفا و944 حالة وفاة.



وفي لاوس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 212 ألفا و356 إصابة والوفيات إلى 757 حالة وفاة.



وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونيين و 8 آلاف و870 إصابة والوفيات إلى 29 ألفا و 313 حالة وفاة.



وفي إندونيسيا، أعلنت فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا تسجيل 4 آلاف و442 إصابة جديدة و18 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 6 ملايين و282 ألفا و774 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 157 ألفا و226 حالات وفاة.



وفي تشيلي، سجلت السلطات الصحية 10 آلاف و442 إصابة و 28 حالة وفاة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و380 ألفا و148 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 59 ألفا و 989 حالة وفاة.



وفي إيطاليا، سجلت السلطات الصحية 19 ألفا و455 إصابة و 78 حالة وفاة. وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 21 مليونا و499 ألفا و531 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 174 ألفا و60 حالة وفاة.



سجلت كينيا 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 337 ألفًا و 938 حالة إصابة والوفيات إلى 5673 حالة وفاة.



وفي أذربيجان سجلت السلطات الصحية 518 إصابة وصفر وفيات حيث بلغت حصيلة الإصابات 805 آلاف و 103 إصابات والوفيات إلى 9773 حالة .



وفي اليونان، أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة تسجيل 100 ألفا و421 إصابة جديدة و314 حالة وفاة خلال الاسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 4 ملايين و577 ألفا و675 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و722 حالة وفاة.



وفي البرتغال، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 19 ألفا و643 حالة إصابة و62 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.



وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل إجمالي وفيات بلغ 201 ألفا و85 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليون و 243 ألفا و232 حالات إصابة.



وفي قبرص، أعلنت السلطات الصحية تسجيل إجمالي 568 ألف و383 ألف حالة إصابة، وحصيلة الوفيات بلغت 1143 حالة منذ بدء الجائحة.



وسجلت صربيا 3767 إصابة ووفاة 11 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 206 آلاف و 806 مصابا والوفيات إلى 16 ألفا و 449 حالة.



وسجلت الجبل الأسود 506 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 269 ألفا و 719 مصابا وحالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2759 حالة.



وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 73 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و109 آلاف و 433 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 8529 وفاة.