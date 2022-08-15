التعليم: بدء إرسال مواعيد اطلاع المتظلمين من نتيجة الثانوية العامة على البابل شيت

بدأت وزارة التربية والتعليم في إرسال رسائل لبعض طلاب الثانوية العامة المتظلمين من النتيجة لتحديد موعد ومكان الاطلاع على أوراقهم في المواد المتظلمين من درجاتها.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يجب على الطالب المتظلم وولي أمره، الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا من خلال ارتداء الكمامات في مقرات تظلمات الثانوية العامة، مع ضرورة أن يلتزم الطالب بموعد ومكان الاطلاع على أوراقه في المواد المتظلم منها.

وحددت الوزارة عدة ضوابط للاطلاع على أوراق الإجابة، موضحة أنه عندما يتوجه الطالب بمفرده أو مع ولي أمره لمقر الاطلاع على أوراقه مع منع اصطحاب مدرس المادة، ويتم تسليمهم مظروف فيه البابل شيت الخاص بالطالب في المواد المتظلم منها ونموذج الإجابة الخاص الذي تم التصحيح بناء عليه ليستطيع المقارنة بين إجاباته والإجابات الصحيحة المدونة في نموذج الإجابة.

وفي حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا، وتعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.