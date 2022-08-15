إصابة شابين في مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بحي الجزيرة ببني سويف

أصيب شابان بإصابات بالغة إثر مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بحي الجزيرة المرتفعة بوسط مدينة بني سويف، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا بورود بلاغًا بحدوث مشاجرة بحي الجزيرة المرتفعة، بدائرة قسم شرطة بني سويف، نتج عنها إصابة شابين بإصابات بالغة أحدهما بطلق ناري من "فرد خرطوش"، والآخر بجروح قطعية باستخدام سلاح أبيض.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان المشاجرة، وتم فرض تمركزًا أمنيًا بالمنطقة لمنع تجدد الاشتباكات، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق المصابين وهما: "محمد.ح.أ" 35 عامًا، مقيم حي الجزيرة، مصاباً بطلق خرطوش بالزراع الأيسر وجرح قطعي بفروة الرأس 6 سنتيمتر، "محمود ن.س" مصاباً بجروح متفرقة بسلاح أبيض، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي.

تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وقال أحد الأهالى بمنطقة الجزيرة المرتفعة، من شهود العيان، إنه قد نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء أصيب على إثرها شخص بطلق ناري من فرد خرطوش مما دفع أخو المصاب إلى اصطحاب سلاح أبيض والتعدي على الطرف الآخر به وإصابته إصابات بالغة بالجسم.

وأضاف أن أجهزة الأمن تواجدت بمكان المشاجرة، وفرضت قوات الشرطة تمركزًا أمنيًا بالمنطقة لمنع تجدد التشتباكات، وضبط رجال المباحث عددًا من طرفي المشاجرة وأصطحبتهم لقسم شرطة بني سويف.