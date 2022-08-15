الصين وتايوان: بعد زيارة بيلوسي وفد من الكونغرس يصل إلى تايبيه

وتنظر بكين إلى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي على أنها أراض صينية خارج سيطرتها ويجب لم شملها مع البر الرئيسي للصين.

وتعتقد أن المهمة قد تتطلب استخدام القوة، إذا لم تنجح محاولات التوحيد الأخرى.

ونشرت وزارة خارجية تايوان، الأحد، صورا لأعضاء وفد الكونغرس الأمريكي أثناء استقبالهم في أحد المطارات.

وقال بيان صادر عن المعهد الأمريكي في تايوان - الذي يعتبر بمثابة سفارة واشنطن في تايبيه - إن زيارة الفريق جزء من زيارة أوسع لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف أن الأعضاء الخمسة - بقيادة السيناتور الديمقراطي إد ماركي - سيناقشون قضايا من بينها الأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار مع قادة تايوان.

ويترأس ماركي لجنة بمجلس الشيوخ معنية بالعلاقات الخارجية مع دول شرق آسيا والمحيط الهاديء، ولجنة فرعية معنية بالأمن الإلكتروني الدولي.

وقال متحدث باسم ماركي إن القادة المشاركين في الزيارة هم عضو مجلس النواب "جون غاراميندي" ودون بيير.

وقال مكتب ماركي إن المشرعين الأمريكيين "سيعيدون التأكيد على دعم الولايات المتحدة لتايوان وفق قانون العلاقات مع تايوان، والبيانات المشتركة بين الولايات المتحدة والصين، والضمانات الستة، وسوف يشجعون الاستقرار والسلام عبر مضيق تايوان".

ومن المقرر أن تلتقي المجموعة برئيسة تايوان "تساي إينغ وين" يوم الإثنين.

وقال مكتب الرئيسة تساي إن الزيارة الأمريكية رفيعة المستوى الثانية خلال شهر تشير إلى "الدعم القوي" لتايوان.

"تدخل في شؤون الصين"

تعليقا على الزيارة، قالت سفارة الصين في واشنطن يوم الأحد إن "أعضاء الكونغرس يجب أن يتصرفوا بما يتفق مع سياسة حكومة الولايات المتحدة وفق مبدأ صين واحدة"، وإن زيارة وفد الكونغرس الأخيرة "تثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الاستقرار عبر مضيق تايوان، ولا تدخر جهدا لإثارة المواجهة بين الجانبين وتتدخل في شؤون الصين الداخلية".